Перевозчики вновь не заинтересовались 28-м маршрутом. В рамках закупки с символической ценой контракта в 1 рубль, заявок на торги не поступило. Напомним, ранее администрация Владимира объявила тендер на обслуживание автобусного маршрута №28, который не работает в городе около года. По измененной схеме движения, автобус должен закольцовываться у Дворца детского (юношеского) творчества, проходя по улице Дзержинского,