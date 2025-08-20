Во Владимире будет создан ситуационный центр. Инициатива направлена на повышение безопасности и эффективности городских процессов, сообщает глава города Дмитрий Наумов в своих соцсетях.

