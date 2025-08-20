В дни открытых дверей можно пообщаться с руководителями.

Во Владимире начался набор в кружки и секции для детей. Городские дома культуры приглашают всех желающих на занятия по хореографии, вокалу, театральному и декоративному искусству.В дни открытых дверей можно пообщаться с руководителями, записаться в понравившуюся секцию и посмотреть концерт.Запись проходит по адресам:Дом культуры молодежи (ул. Мира, 55): 22-23 августа, 16:00–20:00.Центр культуры и искусства на Соборной (ул. Большая Московская, 33/35): с 25 августа по 5 сентября, 18:00–21:00.Дом культуры в Оргтруде (ул. Октябрьская, 26б): 29 августа, 18:00.Городской Дворец культуры (ул. Горького, 54): 31 августа, 17:30–20:00.ДК Спасское (ул. Центральная, 41): 22 августа, 16:00–18:30.ДК Энергетик (ул. Энергетиков, 7): 27 августа, 16:00.ДК Юрьевец (ул. Ноябрьская, 3): 28 августа, 16:00–18:30.