Близкие рассказали о прошлом военных летчиков, ставших жертвами авиакатастрофы, произошедшей 17 сентября над Средиземным морем. Один из 15 мужчин, Виктор Квасенков после командировки собирался жениться.

Близкие рассказали опрошлом военных летчиков, ставших жертвами авиакатастрофы, произошедшей17 сентября над Средиземным морем. Один из 15 мужчин, Виктор Квасенков послекомандировки собирался жениться.Два месяцаназад молодой человек отдыхал со своей возлюбленной на море. "Счастье есть, ионо именно сейчас. Ведь мы не знаем, что будет завтра", – написал тогда Викторна своей страничке в соцсети. О том, как жил Квасенков,рассказала его сестра Наталья.Виктор родился поселкеВерхнеднепровский Смоленской области. Все детство занимался дзюдо. Окончил колледжпрофессиональных технологий и спорта. По окончании срочной службы в Подмосковьепродолжил служить по контракту в Вязьме, затем перевелся в Кубинку, сообщает "Московскийкомсомолец". Имел звание ефрейтора летной разведки.В третью за свою жизнь служебную командировку в Сирию Виктораотправили в августе 2018 года. В прошлом году награжден медалью "Участникувоенной операции в Сирии".По словам Натальи, Витя былдобрым, жизнерадостным и отзывчивым. Парень мечтал о счастливой семье, хотелдетей. После командировки планировал жениться на своей девушке.Еще один погибший военный –подполковник Александр Алешин. Его мать первой отреагировала на новость о крушенииИл-20. На своей странице в соцсети женщина написала: "Люди, у меня сын погиб наИл-20, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору". Ниже опубликовалафотографию мужчины в форме. Подписала: "Это мой сын подполковник Александр Александрович Алешин,сын генерал-майора Александра Алешина".Нижеженщина оставила комментарий: "Он не шел убивать, он не убийца, он добрейшийпарень, в самолете был наблюдателем за местностью". Также Елена Алешинарассказала, что у сына была жена Татьяна и двое детей. "Все рыдают и не могутпонять случившегося, это какая-то нелепость. Останки привезут завтра".Погибший 30-летний КонстантинНазаров об опасной командировке родным не рассказал, чтобы не тревожить. Он закончилКраснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова. Послеучилища отправился по распределению служить в Наро-Фоминск. У него осталисьсупруга и пятилетняя дочь.Напомним,что трагедия с Ил-20 произошла над Средиземным морем в Сирии 17 сентября.Израильские истребители подставили под удар сирийской ПВО российский военныйсамолет, на борту которого находились 15 человек. Все они погибли.