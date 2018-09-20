Многочисленные поклонники Анастасии Волочковой пришли в ужас, увидев балерину в новом образе. Фанаты высказали свои критические отзывы, которые свелись к тому, что артистка стала бабушкой из-за необычной прически.

Многочисленные поклонники Анастасии Волочковой пришли в ужас, увидев балерину в новом образе. Фанаты высказали свои критические отзывы, которые свелись к тому, что артистка стала бабушкой из-за необычной прически.Анастасия Волочкова годами не меняет свой образ. Гладко убранные в тугой пучок волосы – поистине визитная карточка балерины. Изредка артистка делает себе локоны. На сей раз Анастасия решила внести разнообразие в свой образ. танцовщица посетила салон красоты, где ей сделали модную укладку. Результатом Волочкова поделилась с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram.Однако большинству фанатов перемена в Анастасии не пришлась по вкусу. В частности, поклонники заявили, что прическа составила балерину. "Да ну, прям стала бабушкой(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "ага, королева мать елизавета)", "на бабку стала похожа", "Ужас!!!", "Я думала мне одной кудряшки показались странноватыми🤔 а нет... не одной мне", "Нет! Старят", "Неудачные кудряшки.Мастер🤦‍♂️ ,прменяйте срочно. У вас милейшее личико и вам нужно нечто другое... современное. То что можно легко сделать дома.,без бабушкиных загагулин", – высказались пользователи Сети.Отметим, что Анастасия Волочкова регулярно подвергается критике со стороны общественности. Например, недавно артистке посоветовали обратиться ко врачу после того, как она опубликовала фотографию, сделанную в цирке. На снимке балерина позировала с бегемотом.Поклонников заинтересовало то, как получилось лицо танцовщицы на фото. По их мнению, правая щека артистки балета оказалась деформирована. Некоторые предположили, что балерина страдала от флюса. Взволнованные почитатели призвали ее срочно обратиться за медицинской помощью и чаще полоскать рот отварами трав.