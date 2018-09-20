Ранее СМИ сообщили, что Владимиру Сипягину предложен пост вице-спикера Заксобрания
Ранее СМИ сообщили, что Владимиру Сипягину предложен пост вице-спикера Заксобрания
Должностные лица администрации Владимирской области никаких переговоров с кандидатом на пост губернатора Владимиром Сипягиным не проводили, не проводят и не планируют, сообщается на областной администрации.
В сообщении уточняется, что комментарий опубликован в связи с многочисленными запросами, поступающими от СМИ.
«Соответственно, никаких предложений о назначении на руководящие должности в органах исполнительной власти региона сделано ему (Владимиру Сипягину, — прим. ред.) быть не могло», — говорится в сообщении.
Ранее издание РБК со ссылкой на свои источники о том, что Владимиру Сипягину предложен пост вице-спикера Законодательного собрания Владимирской области. Отметим, что в предыдущем составе регионального парламента он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.
Напомним, что второй тур выборов пройдет 23 сентября. На эту должность претендуют действующий глава региона Светлана Орлова
, выдвинутая партией «Единая Россия» и Владимир Сипягин, выдвинутый ЛДПР. В первом туре Орлова набрала 36,42% голосов избирателей, Сипягин — 31,36%.