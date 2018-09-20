Аэрофлот 20 сентября провел круглый стол, посвященный вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса. Участвовали представители аппарата Генпрокуратуры и коммерческих организаций, а также топ-менеджеры и руководители структурных подразделений авиакомпании.

"Аэрофлот" 20 сентября провел круглый стол, посвященный вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса. Участвовали представители аппарата Генпрокуратуры и коммерческих организаций, а также топ-менеджеры и руководители структурных подразделений авиакомпании.Заместитель гендиректора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров отметил, что заседание проводится в рамках утвержденного указом президента Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. По его словам, открытость для делового партнерства и законность в финансовой деятельности "обеспечивают не только стабильность на земле, но и создают условия для безопасности в воздухе".Начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий в свою очередь подчеркнул, что такие мероприятия должны проводиться на системной основе. Прозвучало предложение проводить совещания на ежегодной основе с привлечением представителей федеральных органов власти и научного сообщества."Аэрофлот" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира, располагает самым молодым самолетным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году "Аэрофлот" перевез 32,8 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — более 50 млн. По цифровизации среди всех авиакомпаний мира (по данным американской консалтинговой компании Bain&Company) занимает четвертое место.