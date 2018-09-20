В субботу в Лондоне пройдет бой между боксерами в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и чемпионом WBA (Super), WBO, IBO и IBF британцем Энтони Джошуа. На кону четыре чемпионских титула, принадлежащие Джошуа.

В субботу в Лондоне пройдет бой между боксерами в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и чемпионом WBA (Super), WBO, IBO и IBF британцем Энтони Джошуа. На кону четыре чемпионских титула, принадлежащие Джошуа.Александр Поветкин провел на профессиональном ринге 37 боев, в которых одержал 36 побед. Единственное поражение Александр потерпел в 2013 году в поединке с украинцем Владимиром Кличко. Джошуа в свою очередь стал чемпионом в 2017, победив Кличко. "В то время я был порядком слабее, чем сейчас", — заявил Александр Поветкин за два дня до боя с Джошуа. "Не буду делать прогнозов, но мне бы хотелось увезти эти пояса", — добавил российский боксер."Я нахожусь в отличной форме, прошли хороший бой. Рад, что у меня пройдет бой с лучшим боксером мира.Это очень сильный боксер, который ответственно готовится к своим боям.", — сказал Поветкин РИА Новости. Также российский боксер добавил, что бой с Джошуа будет интересным и честным.