К 2021 году компания Amazon собирается открыть свыше 3 тысяч автоматизированных магазинов c сервисом самообслуживания Go, позволяющим клиентам сделать покупку без ожидания в очередях. По данным Bloomberg, до конца этого года фирма Джеффа Безоса запустит десять новых торговых точек, а в следующем — откроет около 50 супермаркетов будущего в крупных городах США.

К 2021 году компания Amazon собирается открыть свыше 3 тысяч автоматизированных магазинов c сервисом самообслуживания Go, позволяющим клиентам сделать покупку без ожидания в очередях. По данным Bloomberg, до конца этого года фирма Джеффа Безоса запустит десять новых торговых точек, а в следующем — откроет около 50 "супермаркетов будущего" в крупных городах США.Go — это сложная система, сочетающая технологии компьютерного зрения, алгоритмы глубокого обучения и массу различных датчиков. Зайдя в магазин, пользователю останется открыть мобильное приложение, положить товары в корзину и выйти, минуя кассы. Оплата будет совершена автоматически.Первый магазин Go был открыт в Сиэтле в конце 2016 года. С тех пор Amazon тщательно отлаживала систему, поскольку технология работала некорректно: например, она не всегда замечала покупателей при большом скоплении людей и переставала "видеть" товар, когда его перекладывали на другое место. Второй магазин Go запустили только в прошлом месяце, также в Сиэтле, а третий "умный" супермаркет Amazon начал работу в Чикаго ранее на этой неделе.∎Amazon открывает супермаркет без касс и продавцов читайте такжеПри этом компания продолжает экспериментировать с моделями магазинов. У части новых точек будет сделан акцент на свежеприготовленные блюда на вынос, другие будут построены по принципу, схожему с 7-Eleven.