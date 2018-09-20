На местном рынке женщина, сидя за рулем своего автомобиля, сбила выбежавшего трехлетнего мальчика и отвезла его в больницу. В момент аварии, снятой на видео камерой наблюдения, отец ребенка совершал покупки и не мог контролировать свое чадо.

На местном рынке в минувшую среду, 19 сентября, в Астрахани автомобиль сбил и переехал трехлетнего малыша, внезапно выбежавшего перед машиной. В этот момент отец мальчика совершал покупки и не мог контролировать своего ребенка.За рулем автомобиля сидела 46-летняя женщина, работающая неподалеку. Она же на своей машине отвезла ребенка в больницу, где его срочно госпитализировали.В настоящее время мальчик лежит в больнице с так называемой сочетанной травмой: она диагностируется при одновременном повреждении двух или более органов и конечностей в разных зонах тела.