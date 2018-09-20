Дорожная авария у Химзавода. Есть жертвы. ДТП случилось в среду около половины девятого вечера.

Дорожная авария у Химзавода. Есть жертвы. ДТП случилось в среду около половины девятого вечера. На улице Большая Нижегородская, рядом с Химическим заводом, легковушка влетела под большегруз с цистерной. По предварительной информации полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21-12 86-го года рождения, двигаясь в сторону улицы Добросельская, врезался в большегруз Вольво с цистерной. Он собирался поворачивать. Сигналы поворота были включены. В результате столкновения - два пассажира "ЛАДы" погибли на месте происшествия. Водителя легкового автомобиля госпитализировали. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте трагедии работали и пожарные. Ими проводился смыв топлива с проезжей части.