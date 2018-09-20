Жертвами стрельбы в Мэриленде стали три человека. Стрелком оказалась женщина. Полицейские застрелили ее. Есть информация о двух пострадавших при нападении на дистрибьюторский центр крупнейшей на Восточном побережье аптечной сети Rite Aid.

Жертвами стрельбы в Мэриленде стали три человека. Стрелком оказалась женщина. Полицейские застрелили ее. Есть информация о двух пострадавших при нападении на дистрибьюторский центр крупнейшей на Восточном побережье аптечной сети Rite Aid.Стрельба произошла в офисном районе у города Абердин, сообщает "Интерфакс". Местных жителей попросили избегать посещения района, где были слышны выстрелы.По предварительным данным, стрельба началась на складе Rite Aid в округе Харфорд. Помимо склада Rite Aid, арендаторами бизнес-парка являются Zenith Freight Lines, TruAire, Clorox Company и Maines Paper & Food Service.Пострадавшие и погибшие могли работать на этом складе, но пока никаких подробностей о них нет.