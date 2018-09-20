У светской львицы Светланы Бондарчук новый ухажер. По
крайней мере так считают подписчики ее микроблога.
У светской львицы Светланы Бондарчук новый ухажер. По
крайней мере так считают подписчики ее микроблога.
Поклонники заметили, что Светлана перестала публиковать
снимки своего молодого возлюбленного –
37-летнего
фотографа Сергея Табунова.
Ранее мужчина не отходил от зазнобы. Практически на всех мероприятиях они
появлялись вместе.
Однако в кулуарах шептались: "Бондарчук и Табунов не дотянут
до серьезных отношений". Но пара, казалось, вот-вот докажет обратное. Судя по
всему, завистники были правы – теперь за светской львицей ухаживает другой
мужчина.
"А кто этот парень?" -спрашивают фолловеры, гладя на свежие снимки в Instagram Светланы Бондарчук.
Однако знаменитость нового друга пока общественности не представила. Но многие пользователи Сети уверены: они любовники.
Добавим, ходят слухи, что 49-летняя экс-супруга
режиссера Федора Бондарчука нашла себе нового Сергея. Новоиспеченный жених
красотки-блондинки немного старше предыдущего, но, все же, моложе Светланы – ему 44
года.
Сергей Харченко известен светской тусовке, как директор
проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. От предыдущего брака у мужчины
есть шестилетняя дочь.
Отметим, что новый ухажер понравился фанатам звезды больше. По их мнению, Харченко более достоин любви светской львицы. Новые
снимки Светланы Бондарчук в Instagram приводят поклонников в восторг.
"Красивая пара!!!!!!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Красиво смотритесь !!", "Суперские оба 👍👍👍💥💥💥💥💣💣", "Классные
😍", "Глаза
горят ! 👏👏☀️😍👌✌️📸👍", – пишут поклонники в комментариях к их
совместным фото.