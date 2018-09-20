У светской львицы Светланы Бондарчук новый ухажер. По крайней мере так считают подписчики ее микроблога.

У светской львицы Светланы Бондарчук новый ухажер. Покрайней мере так считают подписчики ее микроблога.Поклонники заметили, что Светлана перестала публиковатьснимки своего молодого возлюбленного –37-летнегофотографа Сергея Табунова.Ранее мужчина не отходил от зазнобы. Практически на всех мероприятиях онипоявлялись вместе.Однако в кулуарах шептались: "Бондарчук и Табунов не дотянутдо серьезных отношений". Но пара, казалось, вот-вот докажет обратное. Судя повсему, завистники были правы – теперь за светской львицей ухаживает другоймужчина."А кто этот парень?" -спрашивают фолловеры, гладя на свежие снимки в Instagram Светланы Бондарчук.Однако знаменитость нового друга пока общественности не представила. Но многие пользователи Сети уверены: они любовники.Добавим, ходят слухи, что 49-летняя экс-супругарежиссера Федора Бондарчука нашла себе нового Сергея. Новоиспеченный женихкрасотки-блондинки немного старше предыдущего, но, все же, моложе Светланы – ему 44года.Сергей Харченко известен светской тусовке, как директорпроектов студии дизайна Bestinspace Design Co. От предыдущего брака у мужчиныесть шестилетняя дочь.Отметим, что новый ухажер понравился фанатам звезды больше. По их мнению, Харченко более достоин любви светской львицы. Новыеснимки Светланы Бондарчук в Instagram приводят поклонников в восторг."Красивая пара!!!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Красиво смотритесь !!", "Суперские оба 👍👍👍💥💥💥💥💣💣", "Классные😍", "Глазагорят ! 👏👏☀️😍👌✌️📸👍", – пишут поклонники в комментариях к ихсовместным фото.