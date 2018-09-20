Представители международной группы ученых провели исследование, в ходе которого выяснили, что человеческий мозг запрограммирован на лень, и это состояние для него гораздо более естественно.

Представители международной группы ученых провели исследование, в ходе которого выяснили, что человеческий мозг запрограммирован на лень, и это состояние для него гораздо более естественно, сообщает Neuropsychologia.Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 20 юношей и девушек в возрасте от 19 до 25 лет. Участников проекта усадили перед экраном, на котором в случайном порядке демонстрировались снимки, на которых были изображэены физическая активность или отдых.Молодым людям надо было управлять нарисованным человечком. Сначала его просили помещать на снимки, изображавшие активность, избегая "ленивых" картинок, а затем наоборот.Пока участники эксперимента управляли человечком, ученые считывали реакцию их мозга.Выяснилось, что молодые люди с большим трудом выводили нарисованного персонажа из зоны комфорта (в прямом смысле). Их мозг при этом напрягался, затрачивая дополнительные ресурсы.Психологи пришли к выводу, что человеку по умолчанию гораздо более свойственно состояние покоя."Мозг людей готов тратить дополнительные усилия, только лишь бы телу не пришлось совершать лишних движений", — отметили авторы исследования.