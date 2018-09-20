Итак, как оценивают обращение губернатора жители областного центра? Поверили ли владимирцы в искренность слов Светланы Орловой, и с каким настроением люди ждут второго тура выборов? С такими вопросами съёмочная группа 6 канала вышла на одну из центральных площадей Владимира.
Итак, как оценивают обращение губернатора жители областного центра? Поверили ли владимирцы в искренность слов Светланы Орловой, и с каким настроением люди ждут второго тура выборов? С такими вопросами съёмочная группа 6 канала вышла на одну из центральных площадей Владимира.
"Человек проявил свои какие-то качества другие, продемонстрировал их избирателю, я считаю, что всё зависит от людей, кто-то поменяет своё мнение, кто-то нет".
"Человек это не слова, а дела. Я считаю, каждый решает по-своему. Нравится губернатор, переизбирайте, не нравится – нет".
"Каждый имеет своё мнение и высказывает его при голосовании".
"Губернатор поменяла тон, признала ошибки".
"Я не могу поверить в то, что у нас заводы все…и никто виноват не хочет быть, но люди-то без работы оставались. Она с народом-то всегда была по-моему, но что именно изменилось для народа, я не знаю".
"Я в принципе ЗА, потому что за то время, которое она пребывает у нас, город хуже не стал. Есть свои минусы, есть, не без этого, побольше бы советоваться с людьми. Вот это её как бы минус. Она больше берёт на себя. Вроде бы я могучая, я хочу, я могу и я сделаю, а люди остаются в стороне. Вот не хватает этого гармоничного союза, а так я "за", город хуже не стал".
"По-моему, не стоить верить". - "Почему?" - "А зачем? Обманувши раз, обманет ещё. Скорее всего, слова останутся словами".
"После этих слов доверие есть?" - "Я думаю да, потому что она тоже многое делает". - "Не ошибается тот, кто ничего не делает?" - "Да, да, да. Я верю ей, конечно, говорит, для неё шок был такой результат, задумается…но она делает, конечно.
"Уже поздно говорить, надо было делать сразу всё как надо". - "Вы считаете, что недостаточно делалось?" - "Недостаточно". - "В каких сферах упущение?" - "У нас по медицине очень плохо. Записаться к доктору очень трудно".
"В общем-то, то, что она сделала для промышленности, я одобряю, а то, что она сделала с медициной, это против народа сделали. Мы не можем к врачу попасть в первую поликлинику". - "Сказала она про это". - "А что мне от этого, что она сказала. У меня сын с протезом в сердце, год не могу ко врачу попасть. За что я буду голосовать?"
"Если верить отчётам, то финансовое положение области выросло, а вот в городе промышленные предприятия…хотя она и заявила, что всё работает, но Тракторный завод развалили, Точмаш не известно какой, Автоприбор только начинает работать".
"Сказала Светлана Орлова
, что не ожидала таких итогов выборов". - "Мы тоже не ожидали. Я голосовала за неё, и с мужем не ожидали таких выборов. Вроде человек делает всё, спасибо ей даже за одну Лыбедскую магистраль. Мы её поддержим с мужем". - "Считаете, что в области что-то меняется?" - "Да, есть такие очень даже мощные её шаги, молодец она!"