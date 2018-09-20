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<a href="http://33live.ru/novosti/20-09-2018-chto-dumayut-vladimircy-ob-obrashhenii-orlovoj.html" target="_blank">Что думают владимирцы об обращении Орловой?</a> - Итак, как оценивают обращение губернатора жители областного центра? Поверили ли владимирцы в искренность слов Светланы Орловой, и с каким настроением люди ждут второго тура выборов? С такими вопросами съёмочная группа 6 канала вышла на одну из центральных площадей Владимира.