Поэтапная реконструкция городской ливнёвки. Сотрудники ВладимирВодоканала начали работы на проблемных объектах ливневой канализации. В первую очередь увеличивают пропускную способность на участках, которые находятся в низинах. Ведь именно в первую очередь происходит подтопление дворовых территорий и дорог в период дождей. Из-за этого водители не могут проехать, а пешеходы с трудом пробираются к подъездам многоквартирных домов. Как было и как стало, покажем в следующем материале.

Поэтапная реконструкция городской ливнёвки. Сотрудники "ВладимирВодоканала" начали работы на проблемных объектах ливневой канализации. В первую очередь увеличивают пропускную способность на участках, которые находятся в низинах. Ведь именно в первую очередь происходит подтопление дворовых территорий и дорог в период дождей. Из-за этого водители не могут проехать, а пешеходы с трудом пробираются к подъездам многоквартирных домов. Как было и как стало, покажем в следующем материале.Это кадры двухмесячной давности. Владимир затопило. Автолюбители не едут, а в буквальном смысле плывут. И это одна из центральных магистралей, улица Мира. Ситуация после ливней и во дворах не лучше, к машинам не подобраться, из подъездов не выйти. Такая картина в областном центре из года в год. Рисует её непогода и обильное количество осадков.Татьяна Ковалёва, жительница дома № 11 "Б" по ул. Безыменского: "И вот сколько лет мы тут живем - каждые сильные дожди и весной, когда таяние снега идет, у нас всегда вот такое море. Дети мои выросли, здесь плавали на плотах с пенопласта. Сейчас уже и внуки выросли, и тоже плавали".Нина Андронова, председатель совета дома № 11 Б по ул. Безыменского: "Уровень воды доходил до зеркал автомобилей, которые были припаркованы на дворовой территории. Вода зашла полностью в 7, 8, 9 подъезды на уровень третьих, четвертых ступенек. Подвал на уровне этих подъездов затоплен был на 2 метра водой. Плавала вся канализационная система дома".Теперь потопы во дворе дома номер 11 Б по улице Безыменского должны прекратиться. Сотрудники водоканала проводят здесь реконструкцию ливнёвки. Работы разбиты на два этапа. Сначала под землёй проложили 45 метров трубы, теперь сооружают под неё специальный монолитный лоток.Станислав Макелло, старший мастер участка МУП Владимирводоканал: "Он будет воду перехватывать и будет объём воды отводить из нижней точки дома 11 Б. Второй этап - это будет с другой стороны дома 11 "Б" реконструкция трубопровода с увеличением его диаметра".Этот объект далеко не единственный в плане сотрудников Водоканала. Они уже смонтировали новые ливнеприемники и коллектор ливневой канализации на улице Воровского. Улучшена система водоотведения на улицах Герцена, проспекте Строителей и Воронцовском переулке. На Усти-на-Лабе капитально отремонтированы колодец и ливнеприемники, а на улице Мира построены два водоотводных канала и оголовки.Александр Карпилович, начальник Городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Глава администрации г. Владимира Андрей Шохин дал поручение разработать программу превентивных мер для усиления систем водоотведения. Какая-то часть денег за счёт собственной инвест.программы этого муниципального предприятия была найдена, но понадобились дополнительные средства, и, благодаря продуктивной работе с городским советом, администрация города отстояла 5 миллионов рублей, которые необходимы для проведения этих работ".Общая сумма финансирования работ около 10 миллионов рублей. А этот дом на Безыменского далеко не последний, где появится ливневая канализация. Следующий участок, которым займутся специалисты Водоканала, - на улице Гороховая. Там работы будут проводить в октябре-ноябре.