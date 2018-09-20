Укладка асфальта затянулась из-за дождей

Укладка асфальта затянулась из-за дождейПлановый дорожный ремонт Суздальского проспекта и улицы Добросельской, из-за которого жителям Доброго каждый день приходится стоять в «мертвых» пробках, обещали закончить в течение 7 дней.По контракту работы должны были завершиться еще к 18 сентября, но строители не смогли успеть к нужной дате. На город обрушились дожди, а технологию укладки асфальта лучше не нарушать, иначе работы будут выполнены недостаточно качественно. Но подрядчику все равно придется заплатить штраф.— Муниципальный контракт — это муниципальный контракт и в условиях контракта предусмотрены штрафные санкции хотя бы за один день задержки. Пусть они сегодня несущественны, подрядчик прекрасно понимает меру своей ответственности и старается исполнить условия контракта оперативно, — сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович.По данным мэрии, ремонт каждого объекта стоил более чем 9 миллионов рублей. Денег хватило благодаря поддержке областного бюджета.