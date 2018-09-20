Ольга Бузова обнародовала анонс нового выпуска своего брачного шоу Замуж за Бузову. В ролике поющая ведущая призналась, что у нее появилось еще больше вопросов без ответов и это ее бесит,. В свою очередь, рассвирепели и претенденты на сердце Ольги, в результате на шоу случилась потасовка.
Ольга Бузова обнародовала анонс нового выпуска своего брачного шоу "Замуж за Бузову". В ролике поющая ведущая призналась, что у нее появилось еще больше вопросов без ответов и это ее "бесит",. В свою очередь, рассвирепели и претенденты на сердце Ольги, в результате на шоу случилась потасовка.
Анонс шоу "Замуж за Бузову", который поющая ведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, она подписала так: "Неаполь. Это воскресенье. Я хотела узнать правду, но мои вопросы остались без ответов..." Артистка дополнила запись символом разбитого сердечка, давая понять, что крайне расстроена.
В само же ролике Ольга Бузова объяснила свое недовольство. "После моего отъезда из Неаполя был просто беспорядок в голове, в душе, в сердце. И у меня было очень сложное эмоциональное состояние. Я хотела узнать правду, я хотела разобраться, а по итогу я получила еще больше вопросов, на которые я не получила ответы. Меня это бесит", – призналась Бузова.
Параллельно в анонсе были показаны свидания Ольги с претендентами, причем как минимум на двух из них поющая ведущая опять не смогла сдержать слез. Видимо, помочь разобраться в чувствах Бузовой прибыла ее мать Ирина Александровна. Женщина поговорила с каждым кандидатом на сердце дочери, причем один из них откровенно высказал свои подозрения. По мнению мужчины, Ольга до сих пор морально не вышла из своих прежних отношений.
Градус непонимания и напряженности настолько зашкалил, что в какой-то момент мужчины подрались. В анонсе было показано, как двое участников вцепились в друг друга и повалили камеру. В комментариях уже высказались по этому поводу. "Довела мужиков", "Было бы за кого дратся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей...Оля запомни это... Нытье твое надоело", "И в итога останется Оля ОДНА. Потому что это просто шоу!" – высказались пользователи Сети.