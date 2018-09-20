Ольга Бузова обнародовала анонс нового выпуска своего брачного шоу Замуж за Бузову. В ролике поющая ведущая призналась, что у нее появилось еще больше вопросов без ответов и это ее бесит,. В свою очередь, рассвирепели и претенденты на сердце Ольги, в результате на шоу случилась потасовка.

Ольга Бузова обнародовала анонс нового выпуска своего брачного шоу "Замуж за Бузову". В ролике поющая ведущая призналась, что у нее появилось еще больше вопросов без ответов и это ее "бесит",. В свою очередь, рассвирепели и претенденты на сердце Ольги, в результате на шоу случилась потасовка.Анонс шоу "Замуж за Бузову", который поющая ведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, она подписала так: "Неаполь. Это воскресенье. Я хотела узнать правду, но мои вопросы остались без ответов..." Артистка дополнила запись символом разбитого сердечка, давая понять, что крайне расстроена.В само же ролике Ольга Бузова объяснила свое недовольство. "После моего отъезда из Неаполя был просто беспорядок в голове, в душе, в сердце. И у меня было очень сложное эмоциональное состояние. Я хотела узнать правду, я хотела разобраться, а по итогу я получила еще больше вопросов, на которые я не получила ответы. Меня это бесит", – призналась Бузова.Параллельно в анонсе были показаны свидания Ольги с претендентами, причем как минимум на двух из них поющая ведущая опять не смогла сдержать слез. Видимо, помочь разобраться в чувствах Бузовой прибыла ее мать Ирина Александровна. Женщина поговорила с каждым кандидатом на сердце дочери, причем один из них откровенно высказал свои подозрения. По мнению мужчины, Ольга до сих пор морально не вышла из своих прежних отношений.Градус непонимания и напряженности настолько зашкалил, что в какой-то момент мужчины подрались. В анонсе было показано, как двое участников вцепились в друг друга и повалили камеру. В комментариях уже высказались по этому поводу. "Довела мужиков", "Было бы за кого дратся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей...Оля запомни это... Нытье твое надоело", "И в итога останется Оля ОДНА. Потому что это просто шоу!" – высказались пользователи Сети.