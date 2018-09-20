Предложенный Единой Россией законопроект о конфискации средств коррупционеров и взяточников в бюджет Пенсионного фонда в четверг, 20 сентября, был принят Госдумой в первом чтении. С этой инициативой в конце августа выступил секретарь Генерального совета Единой России, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Предложенный "Единой Россией" законопроект о конфискации средств коррупционеров и взяточников в бюджет Пенсионного фонда в четверг, 20 сентября, был принят Госдумой в первом чтении. С этой инициативой в конце августа выступил секретарь Генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.По его словам, партийцы должны настаивать на том, чтобысредства, изъятые у взяточников и коррупционеров, а также полученные врезультате реализации их имущества, должны идти напрямую в Пенсионный фондРоссии (ПФР).Принятый нижней палатой нормативно-правовой акт расширяетвозможности пополнения бюджета Пенсионного фонда. По словам первогозамруководителя фракции "ЕР" по законопроектной деятельности АндреяИсаева, изъятые у коррупционеров средства, а также деньги, вырученные отреализации их имущества, полученного преступным путем, будут направляться в ПФРна выплату страховых пенсий.Предполагается, что в период с 2019-го по 2024-й годы объем таких средств может составить порядка 1,8 миллиарда рублей.Теперь депутатам предстоит рассмотреть законопроект восновном, втором чтении, а также в третьем – заключительном. В случае принятияон вступит в силу с 1 января следующего года.Напомним, "Единая Россия" ранее выступила спредложением к депутатам и сенаторам отказаться от дополнительных пенсионныхпреференций. Эта инициатива также нашла поддержку в нижней палата парламента.