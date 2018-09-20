Предложенный Единой Россией законопроект о конфискации средств коррупционеров и взяточников в бюджет Пенсионного фонда в четверг, 20 сентября, был принят Госдумой в первом чтении. С этой инициативой в конце августа выступил секретарь Генерального совета Единой России, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Предложенный "Единой Россией" законопроект о конфискации средств коррупционеров и взяточников в бюджет Пенсионного фонда в четверг, 20 сентября, был принят Госдумой в первом чтении. С этой инициативой в конце августа выступил секретарь Генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
По его словам, партийцы должны настаивать на том, чтобы
средства, изъятые у взяточников и коррупционеров, а также полученные в
результате реализации их имущества, должны идти напрямую в Пенсионный фонд
России (ПФР).
Принятый нижней палатой нормативно-правовой акт расширяет
возможности пополнения бюджета Пенсионного фонда. По словам первого
замруководителя фракции "ЕР" по законопроектной деятельности Андрея
Исаева, изъятые у коррупционеров средства, а также деньги, вырученные от
реализации их имущества, полученного преступным путем, будут направляться в ПФР
на выплату страховых пенсий.
Предполагается, что в период с 2019-го по 2024-й годы объем таких средств может составить порядка 1,8 миллиарда рублей.
Теперь депутатам предстоит рассмотреть законопроект в
основном, втором чтении, а также в третьем – заключительном. В случае принятия
он вступит в силу с 1 января следующего года.
Напомним, "Единая Россия" ранее выступила с
предложением к депутатам и сенаторам отказаться от дополнительных пенсионных
преференций. Эта инициатива также нашла поддержку в нижней палата парламента.