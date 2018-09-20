Камеры наблюдения сняли на видео, как две одинокие лошади прогуливались по Ярославлю. Бесхозное блуждание по улицам города привело к аварии: в одного из скакунов врезался автомобиль.

Две одинокие лошади прогуливались по Ярославлю: местный оператор камер наблюдения сделал короткометражный фильм о похождениях скакунов по городу в минувший вторник, 18 сентября.Бесхозное блуждание по улицам города привело к аварии, когда в одного из скакунов, внезапно выбежавшего на проезжую часть, врезалась машина: момент ДТП также попал на видео, снятое на сей раз регистратором, установленным на лобовое стекло машины, столкнувшейся с лошадью.Автомобиль получил повреждения, а лошадь, судя по ее поведению, отделалась легким испугом. Животные убежали, оставив владельца испорченного транспортного средства разбираться с появившейся проблемой самостоятельно.К настоящему моменту информация о причинах появления на улицах города одиноких лошадей не поступала, однако известно, что их хозяев активно разыскивает владелец поврежденного автомобиля.