Голливудские актеры решили помириться ради детей.
Стало известно, что Анджелина пригласила Брэда к себе домой, чтобы попытаться договориться.
Голливудские актеры решили помириться ради детей.
Стало известно, что Анджелина пригласила Брэда к себе домой, чтобы попытаться договориться.
Поклонники звездной четы облегченно вздохнули. Наконец-то
знаменитость смогли без скандала пойти на контакт. Джоли пригласила Питта на тайную встречу. Известно,
что общение прошло продуктивно.
"Анджелина решила, что пришло
время попытаться уладить все споры. Для Брэда эта стало большим облегчением.
Они хотят создать спокойную обстановку для детей", – цитирует знакомый с ситуацией источник Daily Mail. "Брэд
уже давно был настроен на заключение мира", – добавил собеседник издания.
Отметим, что с тех пор, как
Джоли и Питт подали на развод, прошло два года. Процесс осложняет то,
что знаменитости не могут поделить опеку над детьми. Очередное заседание суда было
назначено на 21 августа, но его отложили.
Напомним, ранее
Питт через суд добился возможности чаще видеться с наследниками. Согласно
решению суда, теперь актер может видеть детей по четыре часа через день в
период школьной учебы и по 12 часов через день в выходные и каникулы. Голливудские
звезды пришли к соглашению, что будут придерживаться
постановлений суда.
Как писали Dni.Ru, Анджелина
собирается стать женой таинственного английского миллиардера. Она уже
запланировала пышное свадебное торжество, которое начнется с романтичной
церемонии венчания. Известно, что праздник пройдет в особняке жениха, в тесном
кругу родственников и друзей. Мешает этому только тот факт, что Джоли
пока официально не разведена с Питтом.