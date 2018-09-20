Голливудские актеры решили помириться ради детей. Стало известно, что Анджелина пригласила Брэда к себе домой, чтобы попытаться договориться.

Голливудские актеры решили помириться ради детей.Стало известно, что Анджелина пригласила Брэда к себе домой, чтобы попытаться договориться.Поклонники звездной четы облегченно вздохнули. Наконец-тознаменитость смогли без скандала пойти на контакт. Джоли пригласила Питта на тайную встречу. Известно,что общение прошло продуктивно."Анджелина решила, что пришловремя попытаться уладить все споры. Для Брэда эта стало большим облегчением.Они хотят создать спокойную обстановку для детей", – цитирует знакомый с ситуацией источник Daily Mail. "Брэдуже давно был настроен на заключение мира", – добавил собеседник издания.Отметим, что с тех пор, какДжоли и Питт подали на развод, прошло два года. Процесс осложняет то,что знаменитости не могут поделить опеку над детьми. Очередное заседание суда былоназначено на 21 августа, но его отложили.Напомним, ранееПитт через суд добился возможности чаще видеться с наследниками. Согласнорешению суда, теперь актер может видеть детей по четыре часа через день впериод школьной учебы и по 12 часов через день в выходные и каникулы. Голливудскиезвезды пришли к соглашению, что будут придерживатьсяпостановлений суда.Как писали Dni.Ru, Анджелинасобирается стать женой таинственного английского миллиардера. Она ужезапланировала пышное свадебное торжество, которое начнется с романтичнойцеремонии венчания. Известно, что праздник пройдет в особняке жениха, в тесномкругу родственников и друзей. Мешает этому только тот факт, что Джолипока официально не разведена с Питтом.