Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, который носит титул чемпиона мира по четырем престижными версиям (WBA, IBF, IBO и WBO) не собирается в бою против россиянина Александра Поветкина форсировать досрочную победу. Главное – победа, а не нокаут, - сказал спортсмен.

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, который носит титул чемпиона мира по четырем престижными версиям (WBA, IBF, IBO и WBO) не собирается в бою против россиянина Александра Поветкина форсировать досрочную победу. "Главное – победа, а не нокаут", — сказал спортсмен."Когда я смотрю бокс, то я, безусловно, хочу увидеть нокаут, — цитирует Джошуа Boxingscene. – Поэтому я прекрасно понимаю болельщиков. И когда на ринге дрался Леннокс Льюис, все говорили о том, какой он скучный. Но теперь все говорят о нем как о великом, умном боксере"."Главное в боксе – победить противника. При этом любой соперник выходит на ринг со своей стратегией и со своим планом. У меня есть инстинкты нокаутера: если появится возможность, я вынесу соперника. Но если такой возможности нет, я буду боксировать умно и просто", — сказал чемпион."Иногда ты можешь искать нокаут, но нарваться на мощный удар, который перепишет историю. Нет, сейчас [в бою с Поветкиным, – прим. ред.] мне надо быть умнее", – считает Джошуа.Бой Джошуа против Поветкина пройдет 22 сентября в Лондоне. Сам российский спортсмен считает, что поединок может стать для него последней возможностью завоевать чемпионский титул.