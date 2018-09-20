Лидера французской политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу из-за публикации в Twitter фотографий казней, устроенных террористической группировкой Исламское государство (запрещена в России).

Лидера французской политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу из-за публикации в Twitter фотографий казней, устроенных террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).Кадры (в том числе и казни американского журналиста Джеймса Фоули) были опубликованы еще в декабре 2015 года. В ноябре 2017 года из-за этого Национальное собрание лишило Ле Пен парламентского иммунитета. Ее обвиняют в распространении "сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступного несовершеннолетним".Теперь суд города Нантер хочет получить ответы, может ли Марин Ле Пен "понимать высказывания и отвечать на вопросы", "находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии" и на разные другие вопросы, передает РИА Новости.Главу "Национального фронта" решение суда возмутило. "За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в Twitter "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?" — прокомментировала она ситуацию, добавив, что "эта власть действительно начинает пугать".