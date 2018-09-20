Компания Samsung анонсировала Galaxy A7 (2018) — свой первый смартфон, оснащаемый тремя тыловыми камерами. Глазки расположены вертикально: основная 24-мегапиксельная с автофокусом (f/1.7), 8-мп широкоугольная (f/2.4) и вспомогательная 5-мп с датчиком глубины (f/2.2). Под ними находится светодиодная вспышка. На лицевой стороне установлена 24-мп фронталка.

Компания Samsung анонсировала Galaxy A7 (2018) — свой первый смартфон, оснащаемый тремя тыловыми камерами. "Глазки" расположены вертикально: основная 24-мегапиксельная с автофокусом (f/1.7), 8-мп широкоугольная (f/2.4) и вспомогательная 5-мп с датчиком глубины (f/2.2). Под ними находится светодиодная вспышка. На лицевой стороне установлена 24-мп "фронталка".Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе, тройная камера дает ряд преимуществ при съемке. Объектив с углом обзора 120° (как у человеческого глаза) дает возможность получить картинку такой, какой её увидел пользователь, а 24-мп датчик, совмещающий четыре пикселя в один, выдает снимки достойного качества при тусклом освещении.В арсенале "середняка" — 6-дюймовый SuperAMOLED-экран FullHD+ (1080х2220 пикселей), 8-ядерный процессор (какой именно, не уточняется) с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 гигабайта оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, батарею объемом 3300 мАч. К microSD-слоту можно подключать карту памяти емкостью до 512 ГБ либо вторую "симку".Сканер отпечатков пальцев находится сбоку. Также заявлена возможность совершения бесконтактных платежей посредством NFC-чипа и поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos.Работает новинка на Android 8.0 Oreo. В России Galaxy A7 начнут продавать в начале октября в трех расцветках: синей, черной и розовой. Его рекомендованная розничная цена — 26 990 рублей.”Galaxy-смартфон с четырьмя камерами покажут 11 октября читайте также11 октября ожидается анонс еще одной модели Samsung, у которой тыловых камер будет четыре. Предположительно, корейцы покажут новую модель Galaxy Zoom с четырьмя камерами, о которой прошли слухи в июле.