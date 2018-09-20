Госдума в ходе пленарного заседания в четверг, 20 сентября, приняла в первом чтении законопроект о поправках в Бюджетный кодекс России, позволяющих перечислять средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров в Пенсионный фонд. Эти деньги пойдут на страховые выплаты пенсионерам.

Госдумав ходе пленарного заседания в четверг, 20 сентября, приняла в первомчтении законопроект о поправках в Бюджетный кодекс России, позволяющихперечислять средства от реализации конфискованного имуществакоррупционеров в Пенсионный фонд. Эти деньги пойдут на страховые выплатыпенсионерам.Соответствующиепоправки в законодательство были инициированы группой депутатов отфракции "Единая Россия" во главе с ее председателем, вице-спикеромГосдумы Сергеем Неверовым. Одобренный парламентариями документ входит вкомплекс мер по совершенствованию пенсионной системы.Законопроект расширяет перечень доходов,зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда. Документ предлагает направитьтуда средства от распоряжения и реализации конфискованного и иногоимущества, которое было получено путем совершения коррупционныхпреступлений.В случае принятиянормативно-правового акта он вступит в силу с 1 января следующего года.Предполагается,что в период с 2019 по 2024 года объем таких денежных средств можетсоставить порядка 1,8 миллиарда рублей.Пословам первого замруководителя фракции "Единая Россия" позаконопроектной деятельности Андрея Исаева, деньги, которыекоррупционеры пытались украсть, пойдут в пользу тех, кто больше всегонуждается в социальной защите и поддержке.Законодательнапомнил о резонансном деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Всоответствии с решением суда, у него и его родственников в доходгосударства было изъято имущество на общую сумму вдевять миллиардов рублей."Если мы с вами достаточно оперативно примемтакой закон, я думаю, что успеем до приговора суда по делу Захарченко, итогда эти деньги пойдут в Пенсионный фонд", – сказал Исаев.Напомним,в ходе сегодняшнего пленарного заседания Госдума во второмчтении президентский законопроект, устанавливающий ответственность дляработодателей за возрастную дискриминацию граждан. Работодателям будетгрозить уголовная ответственность за нарушение трудовых прав лицпредпенсионного возраста.