Работодателям будет грозить уголовная ответственность за нарушение трудовых прав лиц предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект Госдума в ходе пленарного заседания, в четверг, 20 сентября, приняла во втором, основном чтении. Нормативно-правовой акт инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Работодателямбудет грозить уголовная ответственность за нарушение трудовых прав лицпредпенсионного возраста. Соответствующий законопроект Госдума в ходепленарного заседания, в четверг, 20 сентября, приняла во втором,основном чтении. Нормативно-правовой акт инициирован президентом РоссииВладимиром Путиным.Документвводит в Уголовный кодекс дополнительную статью, устанавливающуюответственность за необоснованный отказ в приеме на работу илиувольнение гражданина по основании того, что он находится в предпенсионномвозрасте. Это период продолжительностью пять лет, предшествующий выходу на заслуженный отдых.Внесенныепрезидентом поправки предлагают в качестве санкций за нарушение нормыштраф до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иногодохода виновного за период до полутора лет (18 месяцев). Кроме того,нарушителю могут грозить обязательные работы сроком до 360 часов. Приэтом лишения свободы за нарушение трудовых прав граждан предпенсионноговозраста не предусматриваетсяКакговорится в пояснительной записке к нормативно-правовому акту, в связи спенсионными изменениями возникает опасность необоснованного отказа вприеме на работу или необоснованного увольнения лиц предпенсионноговозраста. По сути одобренная законодателями во втором чтении нормаявляется аналогом статьи 145 УК. Она предполагает ответственность занеобоснованный отказ в приеме на работу или увольнение беременных женщини женщин, воспитывающих детей младше трех лет.Пословам спикера Госдумы Вячеслава Володина, одобренная мера носит,прежде все, предупредительный характер. "Мы исходим из того, что этанорма, скорее всего, будет превентивной и будет психологическивоздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, какбез серьезных на то оснований уволить работника предпенсионноговозраста или не взять его на работу", – цитирует председателя нижнейпалаты "Интерфакс".Принятыйво втором чтении Госдумой документ входит в пакет нормативно-правовыхактов по настройке пенсионной системы. О необходимости введенияответственности за нарушения трудовых прав лиц предпенсионного возрастапрезидент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам в концеавгуста.Такжеглава государства предложил снизить предполагаемый возраст выхода напенсию женщин с 63 до 60 лет, обязать работодателей предоставлятьработникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатнойдиспансеризации, уменьшить на три года стаж, дающий право досрочноговыхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохранить всефедеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60для мужчин.начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижнейпалаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы, врамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителейправительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности.