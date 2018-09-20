Игорь Ледяхов назначен новым тренером клуба ФНЛ Балтика (Калининград). Он заменил на этом посту Валерия Непомнящего.

Игорь Ледяхов назначен новым тренером клуба ФНЛ "Балтика" (Калининград). Он заменил на этом посту Валерия Непомнящего.Пятидесятилетний Игорь Ледяхов, в прошлом полузащитник "Спартака", "Ротора", "Днепра" и сборной России, подписал с калининградцами контракт до конца года. Ледяхов начинал сезон в качестве главного тренера "Ахмата", но в начале сентября покинул грозненский клуб. Ранее Ледяхов работал в "Спартаке", в том числе и исполнял обязанности главного тренера, возглавлял "Шинник", "Ротор" и "Ахмат"."Балтика" стартовала в чемпионате ФНЛ под руководством Игоря Черевченко. Но вскоре команду возглавил Валерий Непомнящий. В начале прошлой неделе 75-летний Непомнящий оставил свой пост. После 12 туров "Балтика" занимает 17 место в чемпионате ФНЛ.