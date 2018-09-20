Влад Соколовский прервал молчание. Впервые после известия о
его разводе с Ритой Дакотой певец прокомментировал свои семейные дела.
Влад Соколовский прервал молчание. Впервые после известия о
его разводе с Ритой Дакотой певец прокомментировал свои семейные дела.
Вопрос закрыт и пора идти дальше, написал Соколовский в
соцсети. Певец признался, что не считал нужным что-либо объяснять, пока не
будут завершены все юридические формальности. Более того, "уход в тишину"
позволил Владу более объективно рассмотреть всю картину.
Влад сообщил, что согласился на все условия, поставленные
Ритой. Он признается, что очень любит свою дочь и всегда будет рядом с ней. А
Дакоту будет всегда "по-человечески любить", так как она – мать их ребенка.
"Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С
уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я
очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации", – написал певец в своем
Instagram.
Артист отметил, что открывает комментарии к своим постам в
соцсетях. А завершил свое послание Соколовский обращением к "воинствующим
феминисткам и любителям грязного белья". Влад предупредил, что не будет комментировать
их "стенания".
Напомним, новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского
стала для поклонников настоящим ударом. Артистов считали одной из самых
красивых пар современного российского шоу-бизнеса, которая проживет долго и
счастливо. Однако сказка закончилась известиями о многочисленных изменах Влада.
Не так давно стало известно о еще одной пассии певца. Поклонники
заметили схожесть работ Риты и певицы Мари Краймбрери. Фанаты спросили у Дакоты,
что она думает о творчестве Мари, и услышали в ответ неожиданное признание.
"Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня
"Палево" именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая
девочка", – написала она. Поклонники певицы поспешили раскритиковать
Краймбрери за то, что та посмела вступить в отношения с женатым мужчиной и
отцом маленького ребенка.