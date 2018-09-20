Влад Соколовский прервал молчание. Впервые после известия о его разводе с Ритой Дакотой певец прокомментировал свои семейные дела.

Влад Соколовский прервал молчание. Впервые после известия оего разводе с Ритой Дакотой певец прокомментировал свои семейные дела.Вопрос закрыт и пора идти дальше, написал Соколовский всоцсети. Певец признался, что не считал нужным что-либо объяснять, пока небудут завершены все юридические формальности. Более того, "уход в тишину"позволил Владу более объективно рассмотреть всю картину.Влад сообщил, что согласился на все условия, поставленныеРитой. Он признается, что очень любит свою дочь и всегда будет рядом с ней. АДакоту будет всегда "по-человечески любить", так как она – мать их ребенка."Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. Суверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это яочень благодарен этой жесткой жизненной ситуации", – написал певец в своемInstagram.Артист отметил, что открывает комментарии к своим постам всоцсетях. А завершил свое послание Соколовский обращением к "воинствующимфеминисткам и любителям грязного белья". Влад предупредил, что не будет комментироватьих "стенания".Напомним, новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовскогостала для поклонников настоящим ударом. Артистов считали одной из самыхкрасивых пар современного российского шоу-бизнеса, которая проживет долго исчастливо. Однако сказка закончилась известиями о многочисленных изменах Влада.Не так давно стало известно о еще одной пассии певца. Поклонникизаметили схожесть работ Риты и певицы Мари Краймбрери. Фанаты спросили у Дакоты,что она думает о творчестве Мари, и услышали в ответ неожиданное признание."Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня"Палево" именно об этом. А творчество очень нравится, талантливаядевочка", – написала она. Поклонники певицы поспешили раскритиковатьКраймбрери за то, что та посмела вступить в отношения с женатым мужчиной иотцом маленького ребенка.