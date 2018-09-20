Гибель Ил-20 в Сирии стала следствием операции, разработанной
под контролем Соединенных Штатов. Эксперты убеждены, что израильские пилоты
намеренно спровоцировали атаку на российский самолет.
Гибель Ил-20 в Сирии стала следствием операции, разработанной
под контролем Соединенных Штатов. Эксперты убеждены, что израильские пилоты
намеренно спровоцировали атаку на российский самолет.
Специалисты не понимают, для чего российскому самолету Ил-20
пришлось снижаться с безопасной высоты в поле действия ракет ПВО. Эксперты
уверены, что экипаж спровоцировали действия израильских F-16.
"Это разработанная операция во главе США, есть методы
ведения боя, это один из них. Самолеты группируются и резко расходятся. И
ракеты теряют цель", – заявил заслуженный летчик-испытатель России,
генерал-майор в запасе Магомед Толбоев. Его удивляет, что на театре боевых
действий в подобной ситуации экипажу Ил-20 дали команду на снижение.
Напомним, по версии Минобороны России, самолет
радиоэлектронной разведки подставили под удар израильские F-16, которые в этот
момент начали бомбардировку сирийских объектов. Президент России Владимир Путин
заявил, что Москва ответит на провокацию: "Это будут такие шаги, которые
заметят все". Тель-Авив же ответственность за крушение российского Ил-20 в
Сирии отрицает.
В вине Израиля убежден и завкафедрой международных отношений
Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Дипломат подчеркнул, что израильские самолеты
в последнее время наносят удары по сирийской территории, находясь над
международными водами.
"Мы не имеем права их там сбивать, даже сопровождать их
там мы не имеем права. Напомню, что в прошлом году Сирия сбила один израильский
истребитель F 16. Сейчас Израиль мстит. Это обычная практика", – заявил
эксперт в эфире .
Платошкин подчеркивает, что никакого сожаления по поводу
инцидента в Израиле не испытывают – уверяя, что во всем виноват режим Асада и
Ирана. Что же касается бомбардировки, то ЦАХАЛ утверждает, что был атакован
сирийский объект, где могло когда-то производиться химическое оружие.
"А если мы разбомбим сейчас организацию "Правый
сектор" (запрещена в России), которая проводила теракты, представляете,
как Запад развопится на тему "какого черта Россия себе позволяет"?",
– добавил Платошкин. По мнению дипломата, единственный выход из такой ситуации
– поставлять сирийской армии более современное оружие, способное вовремя
распознать "своих". Новейшие противоракетные комплексы спасут Сирию от
провокаций и налетов извне.