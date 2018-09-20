Гибель Ил-20 в Сирии стала следствием операции, разработанной под контролем Соединенных Штатов. Эксперты убеждены, что израильские пилоты намеренно спровоцировали атаку на российский самолет.

Гибель Ил-20 в Сирии стала следствием операции, разработаннойпод контролем Соединенных Штатов. Эксперты убеждены, что израильские пилотынамеренно спровоцировали атаку на российский самолет.Специалисты не понимают, для чего российскому самолету Ил-20пришлось снижаться с безопасной высоты в поле действия ракет ПВО. Экспертыуверены, что экипаж спровоцировали действия израильских F-16."Это разработанная операция во главе США, есть методыведения боя, это один из них. Самолеты группируются и резко расходятся. Иракеты теряют цель", – заявил заслуженный летчик-испытатель России,генерал-майор в запасе Магомед Толбоев. Его удивляет, что на театре боевыхдействий в подобной ситуации экипажу Ил-20 дали команду на снижение.Напомним, по версии Минобороны России, самолетрадиоэлектронной разведки подставили под удар израильские F-16, которые в этотмомент начали бомбардировку сирийских объектов. Президент России Владимир Путинзаявил, что Москва ответит на провокацию: "Это будут такие шаги, которыезаметят все". Тель-Авив же ответственность за крушение российского Ил-20 вСирии отрицает.В вине Израиля убежден и завкафедрой международных отношенийМосковского гуманитарного университета Николай Платошкин. Дипломат подчеркнул, что израильские самолетыв последнее время наносят удары по сирийской территории, находясь надмеждународными водами."Мы не имеем права их там сбивать, даже сопровождать ихтам мы не имеем права. Напомню, что в прошлом году Сирия сбила один израильскийистребитель F 16. Сейчас Израиль мстит. Это обычная практика", – заявилэксперт в эфире .Платошкин подчеркивает, что никакого сожаления по поводуинцидента в Израиле не испытывают – уверяя, что во всем виноват режим Асада иИрана. Что же касается бомбардировки, то ЦАХАЛ утверждает, что был атаковансирийский объект, где могло когда-то производиться химическое оружие."А если мы разбомбим сейчас организацию "Правыйсектор" (запрещена в России), которая проводила теракты, представляете,как Запад развопится на тему "какого черта Россия себе позволяет"?",– добавил Платошкин. По мнению дипломата, единственный выход из такой ситуации– поставлять сирийской армии более современное оружие, способное вовремяраспознать "своих". Новейшие противоракетные комплексы спасут Сирию отпровокаций и налетов извне.