Вы хотите, чтобы я простила Церишенко?! Так ответила Катя Семенова на покаянное интервью бывшего мужа – известного юмориста Михаила Церишенко. В предыдущей программе Судьба человека он признался, что был идиотом, когда предал свою Катю. Певица рассказала, почему не сможет его простить.

"Вы хотите, чтобы я простила Церишенко?!" Так ответила певица Катя Семенова на покаянное интервью бывшего мужа – известного юмориста Михаила Церишенко. В предыдущей программе "Судьба человека" он признался, что был "идиотом", когда "предал свою Катю".Певица признается, что вся ее жизнь рухнула за три минуты, когда она слушала в телефонной трубке голос любовницы ее тогда еще мужа.А ведь именно благодаря Семеновой не особо востребованный артист смог перебраться из Киева в Москву, где популярная в те годы певица сделала ему протекцию среди известных телеведущих. Так он познакомился сначала с Игорем Угольниковым, а затем попал в программу "Кривое зеркало".Они прожили вместе 25 лет, но Катя признается, что еще за несколько лет до развода у них в семье не все было гладко.Певица говорит, что шесть последних лет брака Михаил не жил с Катей как с женщиной, объясняя это проблемами со здоровьем, и она верила."А когда узнала об измене, то поздравила его с тем, что у него "все работает", – говорит Екатерина. Целый год она пыталась сохранить семью, но простить не смогла. И только после развода узнала, что Церишенко изменял ей и раньше.Когда юная Катя пела свою знаменитую песню со словами: "Школьница, я все-таки в душе все та же школьница", мало кто знал, сколько бед пришлось пережить Семеновой с раннего детства.В тот день, когда ей исполнилось 6 лет, ушел из жизни отец, в 11 – мать, старшая сестра пыталась покончить с собой, а сама Катя еще в школьные годы была вынуждена пойти работать уборщицей.После окончания школы она работала в кафе, а потом – санитаркой в санэпидемстанции, где подхватила туберкулез."В моей судьбе было много всего разного. Но расставание с Михаилом – единственный удар в жизни, который меня сломал", – признается певица.В тот момент от рокового шага – желания покончить с собой — ее спасли собаки, которые не выжили бы без хозяйки.После расставания с Церишенко, когда боль немного утихла, певица признается, что уже не обижается на него, а даже благодарна за то, что поняла, какой может быть жизнь."Теперь я могу жить в свое удовольствие, спокойно гулять с друзьями", – признается певица.Почему Семенова решила связать свою жизнь с Церишенко, невзирая на предостережения не делать этого? С какими словами в адрес бывшего мужа просыпалась в первое время после того, как узнала об измене, и какую татуировку сделала после расставания?Откровения Екатерины Семеновой – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".