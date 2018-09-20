Москвич едва не лишился зрения после конфликта с вооруженным соседом. Детали этой истории сейчас изучает полиция. Пострадавший пытался защитить дочь от собаки, которая внезапно набросилась на ребенка в лифте. Хозяин пса в ответ применил газовый пистолет.

Москвич едва не лишился зрения после конфликта с вооруженным соседом. Детали этой истории сейчас изучает полиция. Пострадавший пытался защитить дочь от собаки, которая внезапно набросилась на ребенка в лифте. Хозяин пса в ответ применил газовый пистолет.Черные очки — это не дань моде. После конфликта в подъезде глаза Кирилла Крылова болезненно реагируют на свет. Возвращаясь из детского сада с ребенком, он повстречал соседей с собакой."Собака забежала в лифт и стала прыгать на ребёнка. Я ребенка спрятал за себя и вот так ногу выставил", — рассказывает пострадавший Кирилл Крылов.Хозяин четвероногого отреагировал враждебно. В ход пошло оружие.- Выстрел произошел, когда двери уже почти закрылись.Пистолет оказался аэрозольным, но этого хватило, чтобы получить серьезный ожог обоих глаз. Спрятав 4-летнюю дочку за спину, мужчина принял весь удар на себя.Угол обзора камеры наблюдения охватывает почти всю лестничную площадку от входа в подъезд и до лифта. Но система слежения не функционирует. О том, как развивались события, судить теперь можно только по показаниям участников конфликта, а они разнятся.По адресу проживания стрелка уже не найти, его забрали в полицию. Ни за что, считает его мать.- Испугались, что он полезет драться. Выпрыгнул из лифта, ударил собаку. Самозащита обычная."Это устройство самообороны, имеет 4 заряда. Будут болезненные последствия, если не смоете жидкость, которая попала на вас", — объясняет Алексей Соколов, консультант оружейного магазина.Аэрозольный заряд направленного действия против безоружного с ребенком. Сотрудники полиции должны решить, можно ли это считать самообороной."Пострадавший для оказания помощи обращался в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", — сообщил Михаил Миськов, дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.Произошедшее в доме на Новокосинской взбудоражило весь подъезд. Про стрелявшего говорят, что жил тихо, вел себя скромно. Но чтобы запугать целый дом, оказалось достаточно одного случая.