Президент России выступил с речью в защиту прав женщин на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Дамы проявили живой интерес к главе государства, пожелав с ним сфотографироваться.

Президент России выступил с речью взащиту прав женщин на Евразийскомженском форуме в Санкт-Петербурге. Дамы проявили живой интерес к главе государства, пожелав с ним сфотографироваться.Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от гендерногонеравенства и карьерных ограничений для представительниц прекрасного пола. Он уверен,что это даст развитие всей человеческой цивилизации.Вместе с тем, президент признал, что стереотипы и карьерные ограничения,к сожалению, еще существуют. Он добавил, девушки должны иметь возможностьполучения образования и открытия бизнеса, передаетПримечательно, что входе форума диктору более пяти минут пришлось просить присутствующих женщинзанять свои места. Но сделать это было непросто, поскольку дамы хотелисфотографироваться с Владимиром Путиным.Произошедшее прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор RT МаргаритаСимоньян. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). "На женскомфоруме дамы окружили Путина и не выпускают. Первый раз такое вижу. Ведущий ужераз двадцать громко потребовал: 'Лейдиз! Плиз тейк е ситс!' Но не на тех напал!Охранников жалко", – написала Симоньян.В свою очередь президент России заявил, что в нашей стране особое,трогательное и искреннее отношение к женщинам. "Защитематеринства и детства, поддержке женщин в России уделяется особоевнимание", – цитируют Путина РИА.Отметим, форум официально открылся 20 сентября. Для участия вмероприятии зарегистрировались представители из 117 стран, около двух тысячделегатов.