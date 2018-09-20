Президент России выступил с речью в
защиту прав женщин на Евразийском
женском форуме в Санкт-Петербурге. Дамы проявили живой интерес к главе государства, пожелав с ним сфотографироваться.
Президент России выступил с речью в
защиту прав женщин на Евразийском
женском форуме в Санкт-Петербурге. Дамы проявили живой интерес к главе государства, пожелав с ним сфотографироваться.
Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от гендерного
неравенства и карьерных ограничений для представительниц прекрасного пола. Он уверен,
что это даст развитие всей человеческой цивилизации.
Вместе с тем, президент признал, что стереотипы и карьерные ограничения,
к сожалению, еще существуют. Он добавил, девушки должны иметь возможность
получения образования и открытия бизнеса, передает
Примечательно, что в
ходе форума диктору более пяти минут пришлось просить присутствующих женщин
занять свои места. Но сделать это было непросто, поскольку дамы хотели
сфотографироваться с Владимиром Путиным.
Произошедшее прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита
Симоньян. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). "На женском
форуме дамы окружили Путина и не выпускают. Первый раз такое вижу. Ведущий уже
раз двадцать громко потребовал: 'Лейдиз! Плиз тейк е ситс!' Но не на тех напал!
Охранников жалко", – написала Симоньян.
В свою очередь президент России заявил, что в нашей стране особое,
трогательное и искреннее отношение к женщинам. "Защите
материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое
внимание", – цитируют Путина РИА.
Отметим, форум официально открылся 20 сентября. Для участия в
мероприятии зарегистрировались представители из 117 стран, около двух тысяч
делегатов.