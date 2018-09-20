Украину с полным правом можно назвать страной-истеричкой. Крымский мост, открытый в середине мая, по-прежнему будоражит наших небратьев. Сколько бестолковых небылиц и нелепых мифов сочинили про него в Незалежной.

Украину с полным правом можно назвать страной-истеричкой. Крымский мост, открытый в середине мая, по-прежнему будоражит наших "небратьев". Сколько бестолковых небылиц и нелепых мифов сочинили про него в Незалежной.На Украине после государственного переворота – тотальнаякатастрофа по всем фронтам. Цены взлетели, безработица растет, зарплаты падают,уменьшается количество рабочих мест, людям порой не на что купить даже самыенеобходимые товары и продукты питания. Казалось бы, возьми и потребуй от своегопогрязшего в коррупции правительства хоть каких-то улучшений, но нет, украинцамгораздо важнее трасса через Керченский пролив.Желая, видимо, отвлечься от катастрофы, происходящей в ихсобственной стране, украинцы принимаются сочинять глупые небылицы про . Одни заявляют, что он прогнулся, другие, что вот-вот рухнет, а третьи ивовсе пишут, что трасса через Керченский пролив уже рухнула, а ее обломки лежатна дне Азовского моря. Верить подобным нелепицам могут совсем недалекие люди,преисполненные, к тому же, абсолютной ненавистью к России.Большинство наших сограждан привыкли к нескончаемому потокушизофрении от наших соседей и никак не реагируют на вопли с Незалежной о трассечерез Керченский пролив. Другие все еще удивляются накалу бреда от наших"небратьев". "На Крымский мост высадился десант. Неизвестныелюди захватили трассу и перекрыли движение. Крым изолирован от России", -написал в своем Twitter пользователь Константин Симонов.К счастью, ничего такого в реальности не произошло, с трассой все в порядке. Автор лишь озвучивал несбыточные мечты украинских политиков и ихбесноватых сограждан. "В Киеве спят и видят такое развитие событий. Захватмоста (Крымского. – При.Ред.) или его уничтожение – "розовая мечта"укропатриотов всех мастей, давно повредившихся рассудком", – добавил пользовательсоциальной сети.Помнится, пару недель в украинском сегменте Сети сообщалосьо сильном шторме в Крыму, который, по мнению некоторых комментаторов, долженбыл не остановить от дороги камня на камне. Действительно, шторм наполуострове был, и во время него строительный кран, сорвавшийся с якоря,врезался прямо в . Из-за нештатной ситуации временно ввелиограничения скорости, но очень скоро дорога через Керченский пролив заработалав прежнем режиме.Вот только мосту в Крым разгул стихии нипочем. Он построен сприменением новейших технологий, ему не страшна даже традиционная для районаКерченского пролива повышенная сейсмическая активность. Как говорят строители,грандиозное сооружение простоит не менее 100 лет.Поэтому нашим юго-западным соседям стоит пожелать лишьодного: поменьше думать про российский Крым, побольше – о своихсобственных проблемах. Покончить, наконец, с войной на востоке страны,восстановить экономику, наладить связи с Россией – вот первоочередные задачидля Украины. Вот чем нужно заниматься, а не сочинять бестолковые байки про мостчерез Керченский пролив.Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства личнопроехал через Керченский пролив за рулем "КамАЗа". Рано утром наследующий день по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.За один только август по Керченскому мосту в обе стороныпроехали почти 850 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивностьдвижения на трассе в прошлом месяце составила 27,3 тысячи машин. В целом поКрымскому мосту проехали уже более двух миллионов транспортных средств, и ихколичество продолжает стремительно расти.В настоящее время продолжается строительство железнодорожнойчасти переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов,чтобы успеть открыть вторую очередь Крымского моста к концу следующего года.Поезда, которые отправятся с полуострова, свяжут Симферополь и другие местныегорода с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом,сделав дорогу через Керченский пролив полноценным транспортным коридором.