На месте строительства нового храма Святого
равноапостольного князя Владимира в Городе на реке Тушино-2018 состоялось
освящение и поднятие Купола и Креста на основную главку часовни. Чин освящения
совершил настоятель храма Новомученников и исповедников
Российских протоиерей Георгий Крылов.
На месте строительства нового храма Святого
равноапостольного князя Владимира в "Городе на реке Тушино-2018" состоялось
освящение и поднятие Купола и Креста на основную главку часовни. Чин освящения
совершил настоятель храма Новомученников и исповедников
Российских протоиерей Георгий Крылов.
Поднятие купола и креста на главку часовни является одним из
важнейших этапов строительства храмового комплекса на территории нового жилого
кластера "Город на реке Тушино-2018". Полностью деревянная часовня будет одним
из самых высоких сооружений из клееного бруса в России. Уже через месяц, в октябре этого года часовня
будет освящена и открыта для прихожан.
Председатель наблюдательного совета ООО "Стадион "Спартак"
Леонид Федун прокомментировал данное событие и отметил, что проект
строительства храмового комплекса в Тушино является уникальным с исторической
точки зрения: "В истории найдется немного имен, которые могут сравниться по
значению с именем Святого равноапостольного князя Владимира, заложившего на
столетия вперед основы Русской Церкви, духовной жизни русского народа, русской
культуры и русского государства. Возведение этого храмового комплекса – мой
священный долг перед городом, перед Россией. Я искренне надеюсь, что в
ближайшее время храм займет достойное место среди духовно-просветительских
центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы".
Культурно-просветительский комплекс, расположенный на
участке более двух гектаров у набережной Москвы-реки рядом со стадионом
"Открытие Арена", посвящен святому равноапостольному князю Владимиру и призван
стать духовным центром не только для жителей "Города на реке Тушино 2018", но я
для всех жителей Москвы. На выделенной
территории будут расположены: храм, отдельно стоящая колокольня, часовня и
музей. Центральный храм общей площадью
более полутора тысяч квадратных метров будет рассчитан на тысячу прихожан.
Строящийся комплекс несомненно будет радовать жителей столицы своей красотой и
станет центром притяжения для всех верующих.
Строительство храмового комплекса ведёт ООО "Стадион
"Спартак". Проектированием объектов занимается одна из крупнейших проектных
организаций России – Архитектурное бюро SPEECH, основанное в 2006 году
архитекторами Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым.