На месте строительства нового храма Святого равноапостольного князя Владимира в Городе на реке Тушино-2018 состоялось освящение и поднятие Купола и Креста на основную главку часовни. Чин освящения совершил настоятель храма Новомученников и исповедников Российских протоиерей Георгий Крылов.

На месте строительства нового храма Святогоравноапостольного князя Владимира в "Городе на реке Тушино-2018" состоялосьосвящение и поднятие Купола и Креста на основную главку часовни. Чин освящениясовершил настоятель храма Новомученников и исповедниковРоссийских протоиерей Георгий Крылов.Поднятие купола и креста на главку часовни является одним изважнейших этапов строительства храмового комплекса на территории нового жилогокластера "Город на реке Тушино-2018". Полностью деревянная часовня будет однимиз самых высоких сооружений из клееного бруса в России. Уже через месяц, в октябре этого года часовнябудет освящена и открыта для прихожан.Председатель наблюдательного совета ООО "Стадион "Спартак"Леонид Федун прокомментировал данное событие и отметил, что проектстроительства храмового комплекса в Тушино является уникальным с историческойточки зрения: "В истории найдется немного имен, которые могут сравниться позначению с именем Святого равноапостольного князя Владимира, заложившего настолетия вперед основы Русской Церкви, духовной жизни русского народа, русскойкультуры и русского государства. Возведение этого храмового комплекса – мойсвященный долг перед городом, перед Россией. Я искренне надеюсь, что вближайшее время храм займет достойное место среди духовно-просветительскихцентров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы".Культурно-просветительский комплекс, расположенный научастке более двух гектаров у набережной Москвы-реки рядом со стадионом"Открытие Арена", посвящен святому равноапостольному князю Владимиру и призванстать духовным центром не только для жителей "Города на реке Тушино 2018", но ядля всех жителей Москвы. На выделеннойтерритории будут расположены: храм, отдельно стоящая колокольня, часовня имузей. Центральный храм общей площадьюболее полутора тысяч квадратных метров будет рассчитан на тысячу прихожан.Строящийся комплекс несомненно будет радовать жителей столицы своей красотой истанет центром притяжения для всех верующих.Строительство храмового комплекса ведёт ООО "Стадион"Спартак". Проектированием объектов занимается одна из крупнейших проектныхорганизаций России – Архитектурное бюро SPEECH, основанное в 2006 годуархитекторами Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым.