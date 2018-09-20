Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался сибирским дерби. Новосибирская Сибирь принимала омский Авангард и уступила 1:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался сибирским дерби. Новосибирская "Сибирь" принимала омский "Авангард" и уступила 1:3.Гости выиграли первый период с результатом 1:0 благодаря голу Криса Верстига. В середине второго периода тот же Верстиг забросил вторую шайбу, реализовав большое численное преимущество. После того, как один из игроков "Сибири" покинул скамейку штрафников, Илья Михеев снова реализовал численное преимущество – 0:3. Но еще до второго перерыва Никита Михайлов один гол отыграл.В третьем периоде заброшенных шайб не было. "Авангард" выиграл 3:1 и, набрав 14 очков, занимает второе место в Восточной конференции. "Сибирь" проиграла все девять встреч и застряла на последнем, 13 место на Востоке.