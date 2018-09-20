Игровую программу дня в Континентальной хоккейной лиге продолжили два матча. В Череповце Северсталь на своей площадке принимала минское Динамо, а в Ярославле Локомотив встречался с подмосковным Витязем.

Игровую программу дня в Континентальной хоккейной лиге продолжили два матча. В Череповце "Северсталь" на своей площадке принимала минское "Динамо", а в Ярославле "Локомотив" встречался с подмосковным "Витязем".Железнодорожники с подольским клубом выдали фееричный матч. Хозяева дважды уступали в игре, но все-таки смогли вырвать сложнейшую победу. Уже на седьмой минуте Никита Комаров вывел гостей вперед, но уже через две минуты ярославцы отыгрались усилиями Георгия Иванова – 1:1. Однако на перерыв хоккеисты "Витязя" ушли в роли ведущих в счете – автором шайбы стал Денис Кокарев.Впрочем, в дальнейшем хозяева после голов Егора Аверина и дубля Николая Коваленко смогли обеспечить себе комфортное преимущество за 13 минут до финальной сирены. Но концовка матча прошла в нервной обстановке после того, как Геннадий Столяров сократил отставание до минимума, но его шайба стала точкой в игре 4:3 в пользу "Локо".В Череповце игра прошла в ином ключе. Минские динамовцы в первых двух периодах забили хозяевам льда три безответных гола, чем предопределили исход матча. В заключительном периоде команды обменялись шайбами, а матч завершился победой "бело-голубых" – 4:1.