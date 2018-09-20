Последний для двух Корей день совместного саммита прошёл на свежем воздухе. Итогом прогулки по священной для обеих стран горе стал внушительный дипломатический груз — в Сеул уехали несколько бутылок чистейшей родниковой воды и две тонны деликатесных грибов.

Последний для двух Корей день совместного саммита прошёл на свежем воздухе. Итогом прогулки по священной для обеих стран горе стал внушительный дипломатический груз — в Сеул уехали несколько бутылок чистейшей родниковой воды и две тонны деликатесных грибов.Межкорейская встреча на высшем уровне — в буквальном смысле. Точки выше, чем 2744 метра над уровнем моря на всем полуострове просто нет.Ким Чен Ин и Мун Чжэ Ин взявшись за руки закрепляют итоги саммита на вершине священной для всех корейцев горы Пэктусан на границе с Китаем. Всматриваясь за горизонт, президент Мун признается, что подняться на эту гору именно со стороны Кореи — было его мечтой. Модная песня "Ариран" — корейский аналог нашей "Калинки".Спустившись к Небесному озеру, Мун набирает в бутылку чистейшей кратерной воды на память. Северокорейский оператор самоотверженно лезет в ледяную воду по колено, чтобы получше запечатлеть этот момент. Фотографирование на память. Первая леди заботливо поправляет мужу прическу. Вместе с супругой Ким Чен Ына всюду сопровождает его младшая сестра Ким Ё Чжон — ближайшая помощница, которая всегда наготове, предвосхищая каждое движение вождя.Пэктусан — упоминается в гимнах обеих стран — символ объединения двух Корей.Именно эту фразу "единая Корея" скандируют жители города Самджиён, приветствуя президента Юга.Ким Чен Ын провожает гостей до трапа самолета. Из КНДР вместе с обещаниями о денуклеаризации полуострова Мун Чжэ Ин увозит 2 тонны деликатесных грибов мацутакэ — по стоимости они идут наравне с черной икрой. Их раздадут 4 тысячам корейцев, семьи которых были разделены войной, и с тех пор они так и не видели своих родных.Спустившись с горы Пэктусан, президент Мун Чжэ Ин сразу отправился в Сеул. Его появление перед журналистами здесь, в пресс-центре стало неожиданностью для всех.На пресс-конференции президент Мун рассказал о том, что осталось за кадром официальной съемки и не вошло в текст Пхеньянской декларации.Мун подтвердил: ответный визит Ким Чен Ына в Сеул ожидается до конца года, но прежде сам президент Южной Кореи отправится в США для переговоров с Дональдом Трампом, чтобы передать ему новые предложения Ким Чен Ын по денуклеаризации, которые лидеры пока договорились держать в тайне.