Европейский союз футбольных ассоциаций объявил 11 лучших игроков стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. В число отмеченных УЕФА футболистов попал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. Армейцы сыграли вничью (2:2) с чешской Викторией.

Европейский союз футбольных ассоциаций объявил 11 лучших игроков стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. В число отмеченных УЕФА футболистов попал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. Армейцы сыграли вничью (2:2) с чешской "Викторией".При этом 20-летний хавбек из Хорватии отличился в игре против клуба из Пльзеня, забив гол, который и привел матч к ничьей, напоминает официальный твиттер УЕФА. Интересно, что в составе команды недели оказался и нападающий "Виктории" Михаэл Крменчик.