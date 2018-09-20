Возлюбленная репера Тимати – модель Анастасия Решетова наслаждается отдыхом. Девушка пьет белое вино в ресторане, пока в Сети обсуждают ее интересное положение.

Возлюбленная репера Тимати – модель Анастасия Решетова наслаждаетсяотдыхом. Девушка пьет белое вино в ресторане, пока в Сети обсуждают ее интересноеположение.Уже несколько дней интернет кипит от инсайдерской информациио том, что Анастасия Решетова ждет ребенка. Источник из окружения парырассказал прессе, что срок у девушки еще небольшой, поэтому звезды пока некомментируют скорое прибавление.Тем временем Тимати и Анастасия улетели отдыхать в Грецию наостров Милос. Снимки с райского курорта Решетова опубликовала в своем Instagram.Судя по всему, парочка отправилась на свидание. На фотомолодые люди ждут свой заказ в ресторане. Рэпер запечатлен с бокалом обычнойводы с долькой лимона, а модель сфотографирована попивающей белое вино.Взволнованные поклонники упрекнули Решетову в пьянстве. Ониотметили, что алкоголь может очень сильно навредить здоровью будущего малыша. "Настя, если ты правда беременная, пожалуйста непей НИ ГРАММА алкоголя. Почитай про фетальный алкогольный синдром обязательно!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Долбанные алкаши ! Лучше бы ченить нормальное выклыдывали", "У нее алкоголь ....при беременности?! Сомнительно как-то...", – писали интернет-обыватели.Однако были и те, кто вступился за девушку. Многие ужерожавшие поклонницы Анастасии отмечали, что бокал за обедом – это совсем невредно. "Эммм вообще то вино на ранних сроках можнонемного 😅 ну так погуглите если не верите", "я могусделать глоток пива спокойно и во время беременности и во время гв. Вино кстатиможно в небольшом количестве тоже", "Она беременна :) и вино для отвлекухи не пьетона и на GQ 🥃 типависки пила на самом деле не пила ! Это для сми чтобы усеяли слухи обеременности ! Не завидовали и плод нормально развивался ! Она вообще до непила с чего начала пить 😂чтобы слухи развеять", – рассуждали поклонницы.