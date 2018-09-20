Возлюбленная репера Тимати – модель Анастасия Решетова наслаждается
отдыхом. Девушка пьет белое вино в ресторане, пока в Сети обсуждают ее интересное
положение.
Возлюбленная репера Тимати – модель Анастасия Решетова наслаждается
отдыхом. Девушка пьет белое вино в ресторане, пока в Сети обсуждают ее интересное
положение.
Уже несколько дней интернет кипит от инсайдерской информации
о том, что Анастасия Решетова ждет ребенка. Источник из окружения пары
рассказал прессе, что срок у девушки еще небольшой, поэтому звезды пока не
комментируют скорое прибавление.
Тем временем Тимати и Анастасия улетели отдыхать в Грецию на
остров Милос. Снимки с райского курорта Решетова опубликовала в своем Instagram.
Судя по всему, парочка отправилась на свидание. На фото
молодые люди ждут свой заказ в ресторане. Рэпер запечатлен с бокалом обычной
воды с долькой лимона, а модель сфотографирована попивающей белое вино.
Взволнованные поклонники упрекнули Решетову в пьянстве. Они
отметили, что алкоголь может очень сильно навредить здоровью будущего малыша. "Настя, если ты правда беременная, пожалуйста не
пей НИ ГРАММА алкоголя. Почитай про фетальный алкогольный синдром обязательно!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", "Долбанные алкаши ! Лучше бы ченить нормальное выклыдывали", "У нее алкоголь ....при беременности?! Сомнительно как-то...", – писали интернет-обыватели.
Однако были и те, кто вступился за девушку. Многие уже
рожавшие поклонницы Анастасии отмечали, что бокал за обедом – это совсем не
вредно. "Эммм вообще то вино на ранних сроках можно
немного 😅 ну так погуглите если не верите", "я могу
сделать глоток пива спокойно и во время беременности и во время гв. Вино кстати
можно в небольшом количестве тоже", "Она беременна :) и вино для отвлекухи не пьет
она и на GQ 🥃 типа
виски пила на самом деле не пила ! Это для сми чтобы усеяли слухи о
беременности ! Не завидовали и плод нормально развивался ! Она вообще до не
пила с чего начала пить 😂
чтобы слухи развеять", – рассуждали поклонницы.