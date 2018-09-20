В копилке инспектора 2 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Оксаны Ивановой более десятка медалей...

В копилке инспектора 2 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Оксаны Ивановой более десятка медалей.Оксана Иванова является старшим преподавателем в московской туристической полиции. Несмотря на то, что ее работа подразумевает сразу два направления деятельности - педагогика и несение службы по охране общественного порядка, хватает сил на серьезное хобби, она - марафонец.В студенческие годы Оксана стала заниматься бегом. «Начала с 10 минут в среднем темпе, а 2 года назад приняла участие в своем первом профессиональном забеге. Это был Ежегодный московский марафон с дистанцией 10 км».За последнее время старший лейтенант полиции Оксана Иванова принимала участие в забегах, организованных в Суздале, Коломне, Москве.«После того, что пережила на марафоне в Санкт-Петербурге, - мне никакие проблемы нипочём!» - с гордостью отметила Оксана. Несмотря на сильнейший ливень, внезапно охвативший северную столицу еще до начала марафона, она с честью преодолела предложенную дистанцию в 10 км. «Увидев, насколько открытые и отзывчивые люди окружают нас: незнакомая женщина дала мне пакетик от влаги для телефона, а турист из Китая предложил мне свой плащ, я поняла, что нельзя отказываться от намеченной цели! Еще до того, как я пришла на свой кластер для преодоления дистанции, я сомневалась, но ощутив колоссальную поддержку, приняла решение идти до конца!»Почти у каждого сотрудника туристической полиции есть интересное хобби. Например, Роман Степанов изучает культуру других государств, Антон Чупров занимается моделированием, Илья Краснов играет на гитаре. «Так и для меня марафон – всего лишь увлечение», - скромно отметила Оксана.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве