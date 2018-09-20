Фигуристка прокомментировала информацию о том, что ее экс-наставница Этери Тутберидзе посоветовала ей завершить спортивную карьеру. По словам Евгении Медведевой, она впервые слышит об этом в сомнительном интервью.

Фигуристка прокомментировала информацию о том,что ее экс-наставница Этери Тутберидзе посоветовала ей завершить спортивнуюкарьеру. По словам Евгении Медведевой, она впервые слышит "об этом всомнительном интервью".Двукратный серебряный призер Игр-2018 утверждает, что ее бывшийтренер никогда не советовала ей завершить карьеру. Она заявила, что подобногоразговора между ними не было."Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады неразговаривали", – цитирует спортсменку ТАСС. Отметим, ранее канадскийтренер Даг Хау дал интервью изданию The Skating Lesson о том, что Тутберидзеякобы посоветовала Медведевой после Игр-2018 уходить из большого спорта,поскольку "ее карьере конец".При этом канадец сообщал, что ему об этом сообщил наставник Евгении,его соотечественник Брайан Орсер. К слову, тренер известен не только своимипрофессиональными заслугами, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией."Я слышал, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детейпосле Олимпиады. Что она уже ничего не добьется. Мне Орсер об этомрассказал", – цитирует канадца The Skating Lesson. Таким образом, выходит,что тренер Медведевой сказал коллеге неправду.Напомним, в мае этого года Евгения Медведева объявила об уходе от ЭтериТутберидзе. Девушка стала сотрудничать с Брайаном Орсером.