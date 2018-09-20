Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Петербурге отметила, что трагедия со сбитым в Сирии российским военным самолетом Ил-20 потребует дополнительных расследований и объяснений со стороны Израиля. Трансляцию брифинга ведет телеканал Россия 24.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова​​​ на брифинге в Петербурге отметила, что трагедия со сбитым в Сирии российским военным самолетом Ил-20 потребует дополнительных расследований и объяснений со стороны Израиля. Трансляцию брифинга ведет телеканал "Россия 24"."Полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально", — сказала Мария Захарова.По данным Министерства обороны РФ, 17 сентября около 23:00 по московскому времени пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. В российском ведомстве считают, что, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. Ил-20 был сбит. Погибли 15 российских военных. Расследование инцидента продолжается.