Новый
сезон – новые стильные тренды. Помимо традиционного утепления к
грядущим холодам, не стоит забывать и о модных тенденциях, которые
правят бал этой осенью. Наступивший желто-багряный сезон в плане стиля весьма либерален: вы можете обновить гардероб палитрой ярких цветов или остановиться на успокаивающих пастельных тонах.
И все это при помощи промокодов, которые дают привлекательные скидки на покупки.
Новый
сезон – новые стильные тренды. Помимо традиционного утепления к
грядущим холодам, не стоит забывать и о модных тенденциях, которые
правят бал этой осенью. Наступивший желто-багряный сезон в плане стиля весьма либерален: вы можете обновить гардероб палитрой ярких цветов или остановиться на успокаивающих пастельных тонах.
И все это при помощи , которые дают привлекательные скидки на покупки.
В
моде этой осенью – практически все тона, напоминающие об этом красивейшем
сезоне. Здесь и ярко-оранжевый, прямо под цвет листвы, и огненно-красный,
глубокий синий и многие другие цветовые гаммы. Эксперты отмечают, что с
лета в новый сезон перешли пастельные тона розового голубого, серого,
оранжевого и бежевого цветов. Скучать не дадут также ультрафиолетовый цвет и розовая фуксия.
И
все же главные оттенки сезона осень-2018 традиционны для этого времени
года – алый и золотой. Первый можно очень часто увидеть на неделях
высокой моды и в модных лукбуках,
причем посвященных как осени, так и зиме. Алым можно смело украшать
одежду разных фасонов из плотных материалов. В сезон осень-2018
интересные интерпретации модного цвета представили Christian Dior, Badgley Mischka и многие другие.
Что
за осень без золотых оттенков? Если в прошлом году было модно носить
"золото" в отблеске пайеток и глиттера, то сейчас золотой, чем-то
напоминающий горчичный, перешел на искусственный мех и ровные ткани. По-прежнему актуально сочетание желтого и черного. Замечательные примеры были показаны на модных показах Gucci, Albino Teodoro, Proenza Schouler.
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