В новом выпуске шоу Дмитрия Шепелева На самом деле появилась молодая жена звезды Дома-2 Андрея Чуева Виктория Морозова. Женщина продемонстрировала синяк под глазом, который, по ее словам, поставил ей взбешенный муж.

В новом выпуске шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" появилась молодая жена звезды "Дома-2" Андрея Чуева Виктория Морозова. Женщина продемонстрировала синяк под глазом, который, по ее словам, поставил ей взбешенный муж.На шоу Виктория Морозова объяснила, что получила фингал под глазом потому, что закатила Андрею Чуеву скандал. Дело в том, что женщина уличила звезду телепроекта "Дом-2" в измене. Охранники кафе, принадлежащего Андрею Чуеву, любезно показали Виктории видеозапись, на которой запечатлен мужчина в компании некой женщины. В ролике человек, похожий на Чуева, обнимает и целует спутницу. Расстроенная Виктория устроила мужу сцену, в результате чего и получила по лицу.Как сообщила Морозова, после скандала она ушла из дома и полночи бродила по улицам в рыданиях. Она вернулась в квартиру лишь после звонка Чуева. Якобы Андрей сам позвал ее домой.В передаче появился и сам экс-участник скандально известного шоу "Дом-2". Вначале Чуев опровергал слова Морозовой о рукоприкладстве, однако потом сознался, что ударил жену, поскольку не хотел слушать обвинения, которые, по словам мужчины, были необоснованными. В ходе программы перед зрителями появилась и та самая женщина, с которой якобы изменил Чуев Морозовой. Разразился скандал.Отметим, что в Сети эмоционально прокомментировали выпуск шоу "На самом деле". Одни пользователи накинулись на Андрея Чуева с критикой и руганью, другие высказали недовольство в адрес Дмитрия Шепелева и Первого канала."Вы что сбрендили??? Это же шоу галимое , люди пришли подзаработать ❗ Тут что есть те кто верят в этот ***??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "И вот это *** показывают по первому каналу? По федеральному каналу? Они ,че там,вообще в днище уперлись.?!!", "И эти пришли пиариться", "театр дешевый", – высказались комментаторы.