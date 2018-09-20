Гражданка предоставляла паспортные данные своих клиентов, которые якобы намереваются совершить покупку, и для этого им необходимо взять кредит...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району задержали 31-летнюю приезжую по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования.В ОМВД России по Войковскому району поступило сообщение от сотрудника одного из столичных банков. По его словам, в их кредитную организацию периодически обращалась женщина, которая является индивидуальным предпринимателем в сфере продажи велосипедов. Гражданка предоставляла паспортные данные своих клиентов, которые якобы намереваются совершить покупку, и для этого им необходимо взять кредит. Позже выяснилось, что предъявленные документы оказались поддельными. Материальный ущерб составил 850 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую.Полицейскими установлена причастность задержанной к 20 аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Отделом дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29