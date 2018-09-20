Стал известен род деятельности пары, которой
стало плохо после ужина в кафе Prezzo. Оказалось, что 42-летний Алекс
Кинг является торговцем наркотиками, а россиянка Анна Шапиро —
элитной проституткой.
Стал известен род деятельности пары, которой
стало плохо после ужина в кафе Prezzo. Оказалось, что 42-летний Алекс
Кинг является торговцем наркотиками, а россиянка Анна Шапиро —
элитной проституткой.
Мужчине было предъявлено обвинение по 12
эпизодам продажи запрещенных веществ, включая кокаин и экстази. А ночь с
уроженкой Нижнего Новгорода, переехавшей в Лондон, стоит четыре тысячи фунтов
стерлингов.
При этом друзьям Анна говорила, что
работала на израильскую разведку и соблазняла мужчин по заданию спецслужб,
передает The Mirror. В "отравлении" же их с возлюбленным она обвиняет Россию.
Однако британские следователи пришли к выводу, что пару не
пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое
использовали при покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь
Юлию. В свою очередь источники издания The Sun говорят, что Шапиро с Кингом отравили
стрихнином. Российское посольство в
Великобритании не смогло подтвердить достоверность этих сведений.
Пресс-служба полиции графства Уилтшир заявила,
что ведомство не рассматривает инцидент как "подозрительный". Известно, что пострадавшие 16 сентября Анна и Алекс
уже выписаны из стационара. Об этом сообщила в Twitter окружная больница города.