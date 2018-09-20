Стал известен род деятельности пары, которой стало плохо после ужина в кафе Prezzo. Оказалось, что 42-летний Алекс Кинг является торговцем наркотиками, а россиянка Анна Шапиро — элитной проституткой.

Стал известен род деятельности пары, которойстало плохо после ужина в кафе Prezzo. Оказалось, что 42-летний АлексКинг является торговцем наркотиками, а россиянка Анна Шапиро —элитной проституткой.Мужчине было предъявлено обвинение по 12эпизодам продажи запрещенных веществ, включая кокаин и экстази. А ночь суроженкой Нижнего Новгорода, переехавшей в Лондон, стоит четыре тысячи фунтовстерлингов.При этом друзьям Анна говорила, чтоработала на израильскую разведку и соблазняла мужчин по заданию спецслужб,передает The Mirror. В "отравлении" же их с возлюбленным она обвиняет Россию.Однако британские следователи пришли к выводу, что пару непытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", котороеиспользовали при покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочьЮлию. В свою очередь источники издания The Sun говорят, что Шапиро с Кингом отравилистрихнином. Российское посольство вВеликобритании не смогло подтвердить достоверность этих сведений.Пресс-служба полиции графства Уилтшир заявила,что ведомство не рассматривает инцидент как "подозрительный". Известно, что пострадавшие 16 сентября Анна и Алексуже выписаны из стационара. Об этом сообщила в Twitter окружная больница города.