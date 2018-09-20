Необычная авария произошла в четверг утром в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где лоб в лоб столкнулись трамвай и автобус. Причиной ДТП, последствия которого сняли на видео, стал инсульт у водителя, потерявшего контроль над автобусом.

Необычная авария произошла в четверг утром в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где лоб в лоб столкнулись трамвай и автобус. Причиной ДТП, последствия которого сняли на видео, стал инсульт у водителя, потерявшего контроль над автобусом.Дорожный инцидент произошел около 06:30 утра на Большой Пороховской улице."Трамвай стоял, автобус на скорости и включенной аварийкой летел к ним в лоб. Водитель трамвая увидела это и выскочила из кабины", — процитировал слова кондуктора один из очевидцев произошедшего.Удар был такой силы, что кабины транспортных средств смяло, при этом водитель автобуса (которому, по некоторым данным, 73 года) оказался зажат в салоне. Вызволить его смогли только спасатели, разрезавшие искореженный металл.По предварительной информации, причиной аварии на встречной полосе стал инсульт у водителя "Лиаза", следовавшего по маршруту №487. По счастью, в тот момент в его салоне не было людей. Среди пассажиров трамвая никто не пострадал."Я сама работаю на этом маршруте. Очень хорошо знаю водителя. Медиков предрейсово проходят каждый день. Диспетчер на кольце не допустит переработку ни на минуту — если что случится, ей "тюрьма". Леонарду — сил и здоровья выбраться из этой передряги. Очень его жалко, и бригада за него переживает", — отметила пользователь Alena Vologo.