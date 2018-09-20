× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/20-09-2018-obrashhenie-svetlany-orlovoj-signal-ot-zhitelej-ochen-chyotko-ponyala.html" target="_blank">Обращение Светланы Орловой: сигнал от жителей очень чётко поняла</a> - В преддверии второго тура губернаторских выборов Светлана Орлова выступила с телеобращением к жителям Владимирской области. При этом, однако, она подчеркнула, что говорит «не как губернатор, а просто как человек». Орлова сказала, что «не ожидала» такого исхода в первом туре и призналась, что сильно из-за этого переживает. Вопрос, которым задаётся глава региона звучит просто: «Вроде бы старалась и результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас?»