В преддверии второго тура губернаторских выборов Светлана Орлова выступила с телеобращением к жителям Владимирской области. При этом, однако, она подчеркнула, что говорит «не как губернатор, а просто как человек». Орлова сказала, что «не ожидала» такого исхода в первом туре и призналась, что сильно из-за этого переживает. Вопрос, которым задаётся глава региона звучит просто: «Вроде бы старалась и результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас?»
В преддверии второго тура губернаторских выборов Светлана Орлова
выступила с телеобращением к жителям Владимирской области. При этом, однако, она подчеркнула, что говорит не как губернатор, а просто как человек. Орлова сказала, что не ожидала такого исхода в первом туре и призналась, что сильно из-за этого переживает.
Вопрос, которым задаётся глава региона звучит просто: Вроде бы старалась и результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? Ответ тоже понятен и самокритичен: Значит что-то сама сделала не так. Где-то недоглядела. Потому что люди всегда правы. Суть проблемы, по мнению губернатора, заключается в том, что двигая большие, значимые проекты, власть перестала слышать людей.
Конечно, губернатор действительно старалась для области - включала весь свой ресурс, ходила в самые высокие московские кабинеты, привлекала в регион федеральные средства. Это позволяло ей быть уверенной, что она все делает правильно. Выборы, по словам Светланы Орловой, показали, тем не менее, что всего этого недостаточно. Если люди не чувствуют, что все это, в конечном счёте, делается именно ради них, то любые результаты, достижения просто обесцениваются, - объяснила губернатор. - Ведь главная цель, смысл развития – благополучие, самочувствие каждого конкретного человека. Это и было упущено.
При этом Светлана Орлова
пошла дальше простого признания своих ошибок: Сильный человек - должен не просто признать ошибки. Он должен их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать со всеми, кто заинтересован в развитии области, – а это все ее жители. Губернатор принципиально отказалась делить избирателей на своих и чужих. Она поблагодарила и тех, кто проголосовал за неё, и тех, кто отдал голоса ее соперникам: Признательна тем, кто говорит о наболевшем. О нехватке мест в детских садах, о том что трудно попасть на приём к врачу, что зарплаты низкие. О других проблемах и заботах, с которыми сталкиваются жители наших городов, районов, сельских поселений. Все мы переживаем за будущее нашей любимой земли.
Что касается будущего, Светлана Орлова
сказала: Если вы поддержите меня, то впредь все значимые шаги будем предпринимать только вместе. Она предложила запустить проект "Народное решение". Его смысл в том, чтобы люди принимали непосредственное участие в управлении областью, в жизни каждого большого или малого города, поселка. Они сами должны определять, что необходимо сделать в первую очередь - что построить, отремонтировать, куда направлять бюджетные средства. По словам губернатора Развитие области должно быть нашим общим делом.
Зашла речь и об обновлении команды: Мы будем работать по-новому. И для этого необходимо, чтобы в нашу команду приходили новые люди. И таких достойных честных профессиональных людей в нашей области – очень много.
В завершение Светлана Орлова
вновь повторила , что усвоила урок первого тура: Хочу, чтобы вы меня услышали. Скажу прямо – сегодня я прошу вашей поддержки. Потому что доверие людей – это главное. Я это очень чётко поняла.
Обращение оценили федеральные и региональные эксперты, а главное - жители региона. Некоторые назвали это покаяние, некоторые - решительным и смелым поступком. Но все сходятся во мнении, что это обращение далось губернатору непросто, Орловой пришлось преодолеть себя и жители это оценили.