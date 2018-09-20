Злоумышленники заключили договор с потерпевшим на поставку майнингового оборудования на сумму более 1,6 млн рублей, но не планировали выполнять свои обязательства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом продажи майнингового оборудования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступила информация о том, что 30-летний мужчина, проживающий в столице, вместе с соучастниками создал организованную группу для совершения мошеннических действий.Так, подозреваемый совместно с неустановленными соучастниками, находясь в офисе на Серпуховском валу, заключил договор купли-продажи с потерпевшим на поставку майнингового оборудования. Покупатель передал соучастнику задержанного денежные средства в размере более 1 миллиона 240 тысяч рублей. Через несколько дней в этом же офисе с потерпевшим был заключен аналогичный договор купли-продажи на сумму около 320 тысяч рублей. После этого злоумышленники свои обязательства по договору не выполнили, перестали выходить на связь, из офиса съехали.Общий материальный ущерб составил около 1 миллиона 660 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району по месту проживания, в квартире одного из домов на Никитинской улице, задержали подозреваемого – 30-летнего неработающего мужчину.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий с целью установления и задержания соучастников данного противоправного деяния, а также выявления иных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60