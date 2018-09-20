Мужчина за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей пытался сбыть ранее неизвестному гражданину медаль «Ветеран труда», а также орден «Знак почета»...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в попытке сбыта государственных наград СССР.Сотрудники полиции в Гончарном проезде задержали 47-летнего мужчину, проживающего в столице, подозреваемого попытке сбыта государственных наград СССР.Установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей пытался сбыть ранее неизвестному гражданину медаль «Ветеран труда», а также орден «Знак почета» образца 1943 года. Однако подозреваемый не сумел довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками полиции.Согласно поступившей справке об исследовании изъятые награды признаны подлинными государственными наградами СССР. Задержанный пояснил, что он нашел их на улице.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60